Michael van Gerwen heeft geen kind aan Gary Robson in eerste wedstrijd Grand Slam of Darts

ALDERSLEY - Darter Michael van Gerwen heeft zijn eerste wedstrijd bij de Grand Slam of Darts eenvoudig gewonnen: 5-1.

De Vlijmenaar rekende af met de Engelse Gary Robson. Van Gerwen is nooit echt in gevaar gekomen.

De Brabander had een vliegende start en stond al snel 3-0 voor. Uiteindelijk gooide hij maar liefst zesmaal 180 en haalde een gemiddelde van 112,66. "Je moet scherp zijn om lekker te beginnen. Dat was ik", zegt Van Gerwen na de wedstrijd tegen RTL7.

Hij blikt terug op twee voorgaande toernooien die hij niet won. "Toen was ik niet altijd even scherp. Max Verstappen is ook de beste, maar wint ook niet altijd", zegt hij met een knipoog. "Ook ik vlieg ooit uit de bocht. Dat hoort erbij."

Groepsleider

Door de winst staat hij meteen eerste in zijn groep. De andere Nederlanders, Raymond van Barneveld en Wesley Harms, verloren allebei hun eerste wedstrijd.

Morgen treedt Van Gerwen aan tegen de Welshman Jonny Clayton, in de tweede wedstrijd van dit toernooi.