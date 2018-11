Deel dit artikel:













Automobilist maakt dollemansrit door de Kempen: 'Auto kwam met vier wielen los van de grond' De automobilist kon pas na een lange achtervolging gestopt worden. (Foto: Twitter politie)

BLADEL - Een automobilist is zaterdagnacht na een lange achtervolging aangehouden in Hoogeloon. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar in plaats van te stoppen ging hij er vandoor.

Geschreven door Peter de Bekker

De achtervolging ging door Reusel, Hulsel, Bladel, Hapert, Casteren en Hoogeloon. "Op enkele drempels kwam de auto met vier wielen los van de grond", laat een politiewoordvoerster weten. Onder invloed

Op de provinciale wegen haalde de auto snelheden van boven de 160 kilometer per uur, waar 80 kilometer per uur de maximumsnelheid is. "De auto reed zo hard dat het even duurde voordat we hem konden stoppen." De aangehouden bestuurder bleek onder invloed. Hij blies drie keer meer dan is toegestaan.