Van wie is deze auto? Bestuurder laat voertuig achter in greppel Foto: Twitter Mike Mengerink

OSS - In Oss is een auto gevonden in een greppel langs de Graafsebaan. De bestuurder is er na zijn ongelukkige rit vandoor gegaan.

Geschreven door Cor Bouma

WIjkagent Mike Mengerink twittert zondagmorgen een foto van een blauwe auto, die muurvast in een greppel staat. Voordat de auto in de greppel raakte, is nog een bewegwijzeringsbord uit de grond gereden. De politie is op zoek naar de bestuurder.