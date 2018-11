Bas van de Goor in Hall of Fame, trots op waardering

HOLYOKE - Hij is niet de eerste Nederlander, wel de eerste Brabander die is opgenomen in de International Volleyball Hall of Fame. Bas van de Goor uit Oss (47) had zaterdag in het Amerikaanse Holyoke alle reden om trots te zijn. Zijn waarde voor de volleybalsport werd daar voor eeuwig vastgelegd.

Dertien jaar geleden moest Van de Goor noodgedwongen, wegens blessures, stoppen met topsport. Komt deze waardering dan niet wat laat? “Nee hoor, tegelijk met mij kreeg een Japanner van 85 een plaatsje op de lijst. Dus dat valt nog mee en ik had best nog twintig jaar langer willen wachten, dat had me niets uitgemaakt”, aldus een blije Van de Goor.



Illuster gezelschap

Hij bevindt zich op wat ooit de bakermat van de volleybalsport was, dan ook in een illuster gezelschap. Van de Nederlanders in het heilige der heiligen ging Ron Zwerver hem voor, net als Joop Alberda en Peter Blangé. “Op de lijst staan allemaal mensen die als actief sporter of daarnaast of na hun carrière veel betekend hebben voor de volleybalsport. Spelers dus, maar ook trainers en bestuurders”, aldus Van de Goor. Inmiddels zijn er 140 toppers op indoor- en beachvolleybalgebied uit 24 verschillende landen in de ‘Hall of Fame’ te bewonderen.



Van de Goor, die ooit begon bij Ovoco in Oss, dankt zijn uitverkiezing aan zijn succesvolle loopbaan als speler in de Nederlandse én Italiaanse competitie. Zo won hij driemaal de Champions League. Als middenman van de nationale ploeg beleefde hij zijn meest gelukzalige moment: goud op de Olympische Zomerspelen van 1996 in het Amerikaanse Atlanta. Tegenstander? Uiteraard Italië, toentertijd de grote rivaal van de ‘Lange Mannen’ van Alberda. Die onderlinge animositeit werd ook gememoreerd tijdens de ceremonie in Holyoke.

Bas van de Goor Foundation

De 295-voudig international werd geëerd vanwege het feit dat hij “een aardige speler” is, maar hij kreeg ook mooie woorden te horen over zijn verdiensten voor de samenleving. Met zijn gelijknamige foundation hoopt hij de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van, uiteraard, sport en bewegen. Eén van de activiteiten is de Nationale Diabetes Challenge.

