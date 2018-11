Deel dit artikel:













Buurtbewoners geschrokken na uitslaande brand in Waalwijk, huis onbewoonbaar Woning na uitslaande brand in Waalwijk (foto: FPMB ERIK HAVERHALS)

WAALWIJK - Van het huis aan de Westeinde in Waalwijk, waar zaterdagavond brand uitbrak, is niet veel meer over. Het dak is weg en door de vuurzee en het blussen is het pand voorlopig onbewoonbaar. De bewoner van het afgebrande huis is weer uit het ziekenhuis. Hij ademde rook in maar bleef verder ongedeerd. Ook zijn katten zijn gered. In de buurt wordt zondagochtend flink nagepraat over de brand.

Geschreven door Linda Bak

Ze hadden niet meteen door dat er brand was in de straat. “Ik ging de hond uitlaten en zag rook uit het huis komen. De voordeur stond open en daar kwam ook al vuur uit”, vertelt Mirjam, de overbuurvrouw. “Een andere buurman was al aan het helpen dus ben ik terug naar huis gerend om brandblussers te halen.” Meterkast

Zij hebben in eerste instantie de 82-jarige bewoner van het huis geholpen met het blussen van de brand in de meterkast. “Het leek alsof we de brand geblust hadden, dus het leek mee te vallen. Maar later bleek de brand toch naar boven verplaatst te zijn. Toen was er geen houden meer aan. We moesten iedereen op afstand houden en wachten op de brandweer”, vertelt buurman John van den Udenhout. Evacuatie

De bewoners van de straat werden door de politie geëvacueerd en op veilige afstand gehouden. “Inmiddels sloegen de vlammen uit het dak”, aldus Mirjam. Snel daarna werden ze met taxibusjes naar het gemeentehuis gebracht. “Dat was allemaal keurig geregeld”, zegt Van den Udenhout. “We kregen koffie en thee, de wethouder en burgemeester waren aanwezig en we werden keurig op de hoogte houden.” LEES OOK: "Grote brand woonhuis Waalwijk, 20 omliggende huizen ontruimd en bewoners naar gemeentehuis gebracht" Sterkere band

Zondag praten de mensen in de straat na en bekijken ze de schade aan hun eigen huizen. Ze vinden het vooral erg voor de bewoner van het afgebrande huis. “Ik vind het echt verschrikkelijk voor hem. Ik hoop dat hij nog even vrolijk en actief blijft als voor de brand”, zegt Eric Suter, een buurtbewoner. De schrik zit er goed in, al heeft de brand de band tussen buren naar eigen zeggen wel sterker gemaakt. Van den Udenhout: “Het is niet een straat waar we iedere dag bij elkaar op de koffie komen, maar gisteren tijdens de brand was er wel een saamhorigheid. Iedereen wilde elkaar helpen.”