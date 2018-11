Oversteken bij het Kruikenzeikersstoplicht: 'Ik moet wel meer naar het toilet nu'

Het stoplicht is een idee van Irene Vermeulen. Een jaar geleden stond de Tilburgse voor een kapot stoplicht te wachten.

Trotse zeiker

"Er was iets stuk aan het lichtje, waardoor het leek alsof het poppetje een kruikje vast had." Het mannetje leek volgens haar echt op een kruikenzeiker. "Ik dacht doen: waarom hebben we eigenlijk geen verkeerslicht met een kruikenzeiker? In Utrecht heb je bijvoorbeeld ook een Nijntje-stoplicht. Waarom kunnen we dat niet in Tilburg doen?"

Het idee kwam uiteindelijk bij Marieke terecht en zij maakte het werkelijkheid. "Ik ben heel blij met het resultaat", vertelt de kunstenares trots. "Het is een eigenzinnige, trotse zeiker geworden."

Fundament van de stad

"Ik vind het echt een leuke vinding! Het hoort bij Tilburg", reageert een man. Hij heeft wel één nadeel ontdekt: "Ik moet meer naar het toilet denk ik, eerder ook."

Ook Marc Meeuwis, de directeur van Citymarketing Tilburg, is blij. "Het fundament van de stad in een stoplicht. Wat wil je nog meer?!" Veel voorbijgangers zijn het met de broer van Guus eens. "Als je opeens zo'n mannetje ziet tijdens het oversteken, dan denk je opeens: Hé, ik ben in Tilburg! Dat is wel heel leuk."

Een eigen Kruikenzeikersstoplicht

Er komen bij elf oversteekplaatsen in Tilburg Kruikenzeikerstoplichten. Wilt u ook een Kruikenzeikerstoplicht in uw straat? Dat kan. Per oversteekplaats is er achthonderdvijftig euro nodig. Iedereen die wil kan ze aanvragen via Nie zèèke mar kèèke of via de website van Marieke Vromans.