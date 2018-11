Johan Vlemmix ingehuldigd als prins carnaval van Rommelgat (Veldhoven)

“Voor sommige inwoners van Veldhoven zal het best even slikken zijn, maar mijn team en ik gaan onze uiterste best doen”, benadrukt Prins Johan. Even na vijf uur zondagmiddag verscheen Vlemmix op het toneel als de nieuwe stadsprins van Veldhoven. Ondanks dat de organisatie vrijdagmiddag nog nadrukkelijk liet weten dat ze 'op de valreep toch nog een prins carnaval hadden gevonden', was de benoeming al lang en breed rond.

Vlemmix is namelijk maanden geleden al benaderd om de nieuwe stadsprins van Rommelgat te worden. “Het was de wethouder die de eerste contacten heeft gelegd.”





Johan Vlemmix is ingehuldigd als Prins carnaval van Rommelgat (Veldhoven)

Prins met hofdames en adjudanten

Vlemmix doet de klus niet alleen. Hij heeft twee adjudanten en twee hofdames om zich heen verzameld. “De adjudanten zijn Rob en Angelo en de hofdames zijn Yentl en Nicole.” Het hele team van ‘Koning Carnaval’ gaat gekleed in een schitterend outfit. Vlemmix zegt dat de outfits duizenden euro’s heeft gekost. Ook heeft de kersverse prins een speciaal lied voor Rommelgat gecomponeerd en opgenomen.

De voormalige wens van Vlemmix om ooit Minister van Feest te worden, lijkt te zijn uitgekomen in de functie van Prins Carnaval.