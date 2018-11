'Technisch gezien een van mijn beste crossen ooit': Mathieu van der Poel wint ook in Gavere

GAVERE - Mathieu van der Poel heeft zondag, bijna vanzelfsprekend, ook de vierde wedstrijd uit de Superprestige gewonnen. De Brabander, vorige week in Rosmalen nog gekroond tot Europees kampioen, won de veldrit van Gavere met inmiddels vertrouwde overmacht. Van der Poel was eerder al de beste in Gieten, Boom en Ruddervoorde.

Van der Poel ging er al in de openingsfase vandoor en werd door de achter hem jagende Belgen nooit meer teruggezien. Toon Aerts werd op iets meer dan 20 seconden tweede, wereldkampioen Wout van Aert derde. Lars van der Haar finishte als vijfde.

Vertrouwen

"Ik heb geen enkele grote fout gemaakt. Het geeft vertrouwen om zo rond te rijden", concludeerde Van der Poel bij de Belgische tv-zender Sporza. Van der Poel was vorig jaar in Gavere nog de grote pechvogel toen hij in de slotronde door een lekke band, gevolgd door andere materiaalpech, de zeker gewaande zege nog aan Van Aert moest laten. "Ik wilde hier net zo goed zijn als vorig jaar, misschien was ik nog wel beter."

De omstandigheden waren zwaar in Gavere, waar de vele regen voor een modderig parcours had gezorgd. Van der Poel: "Het was ook voor mij een lastige cross, ik heb afgezien. Die Gavereberg werd iedere ronde lastiger en lastiger. Ik ben moe, maar kan wel zeggen dat dit technisch gezien een van mijn beste crossen ooit was."