Carnaval is losgebarsten op d'n elfde van d'n elfde D'n elfde van d'n elfde, carnaval begint (foto: Perry Roovers, SQ Vision Mediaprodukties)

DEN BOSCH - De kop is eraf! Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen. In verschillende Brabantse steden barstte het feest zondagmorgen op de elfde van de elfde al vroeg los. De feestvierders gaan daar nog door tot in de late uurtjes.

Geschreven door Linda Bak

Op de elfde van de elfde wordt traditiegetrouw het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid in Brabant. De nieuwe prins carnaval wordt bekend gemaakt en carnavalsverenigingen maken zich op voor een nieuwe ronde. Op veel plekken ging het feest vanmorgen precies om 11:11 uur van start. Zoals bijvoorbeeld in de hoofdstad van het carnaval; Oeteldonk. Ook in Kielegat (Breda) was het al vroeg gezellig. Prins Daan begon aan zijn derde jaar als prins carnaval. Carnaval in Breda (Perry Roovers (SQ Vision Mediaprodukties)

Carnaval in Breda (Perry Roovers, SQ Vision Mediaprodukties) Kruikenzeikers stoplicht

In Kruikenstad (Tilburg) hebben ze zelfs een speciaal Kruikenzeikers stoplicht. Deze is te zien op het Piusplein. "De stilstaande variant staat zijn kruik vol te zeiken. En als het licht dan op groen springt, neemt 'ie zijn kruik onder de arm en steekt 'ie over," aldus Marieke Vromans. De Tilburgse kunstenares ontwierp het speciale stoplicht. LEES OOK: "Het carnavalsseizoen is begonnen! Win kaartjes voor ’3 Uurkes Vurraf’" Natuurlijk konden onze verslaggevers Kristel de Laat en Jordy Graat niet ontbreken op het feestje. Zij gingen al vroeg met het buske op pad en gaven onder andere kaartjes weg voor Drie Uurkes Vurraf.







