Motorcrosser Glenn Coldenhoff tweede bij loodzware Red Bull Knock Out

SCHEVENINGEN - Glenn Coldenhoff heeft dit weekend genoegen moeten nemen met de tweede plaats bij de Red Bull Knock Out. 'Ik had gehoopt dat het een plaats hoger was geweest.'

In de uitputtingsslag, waarin liefst 750 rijders tegelijk van start gingen, reed Coldenhoff lange tijd op kop. Toen hij tussen de achterblijvers kwam, ging het echter mis in de ‘X loop’. Hij kwam vast te staan tegen een boomstam en verloor hierdoor zijn koppositie.

De coureur uit Heesch probeerde zijn achterstand goed te maken, maar kwam tijdens zijn opmars ten val waardoor hij de leider Nathan Watson uit het zicht zag verdwijnen. Na twee uur rijden moest hij daardoor genoegen nemen met de tweede plek.

“Dat was een zware wedstrijd. Ik ben blij met een tweede plaats maar uiteraard ben ik ook teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen”, zei Coldenhoff na afloop.

“Ik begon heel goed. Ik kwam voor de pitstop bijna zonder benzine te staan en verloor daarbij iets tijd maar ondanks dit voelde ik me goed en had nog steeds een minuut voorsprong. Toen de X loop open ging was het in de eerste ronde ok maar in de tweede ronde stonden er al veel rijders vast. Ik wilde zeker weten dat ik er volledig doorheen ging maar tegen het einde werden alle rijders erlangs geleid. Na de MX of Nations heb ik veel voor deze wedstrijd getraind en ik ben blij dat ik tweede ben geworden, alleen had ik gehoopt dat het een plaats hoger was geweest.”