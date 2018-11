Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Monsterfile op A2 en A27, regen zorgt overal in Brabant voor grote verkeersdrukte Vroeg donker en slecht weer, het wordt een drukke avondspits!

EINDHOVEN - De regen veroorzaakt maandagochtend een zeer drukke ochtendspits in Brabant. Vooral op de A2 is het erg druk, maar ook op onder meer de A27 is het aanschuiven voor de automobilisten.

Rond kwart over negen stond er zeventien kilometer file - goed voor 42 minuten vertraging - tussen Vught en Waardenburg. Dat is ietsje minder dan de ruim vijftig minuten vertraging waar rond acht uur voor gewaarschuwd werd. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel staat het verkeer vast over een lengte van vijf kilometer, maar daar is de vertraging afgenomen van een halfuur tot een twaalf minuten. Voor knooppunt Leenderheide staat het verkeer een klein halfuur vast, over een lengte van dertien kilometer. Ongeluk

Eerder op de ochtend waren er ook grote problemen op de A50 van Oss richting Eindhoven, tussen de afrit Zeeland en Son en Breugel. Daar werd rond halfacht gewaarschuwd voor twintig kilometer file en honderd minuten vertraging na een ongeluk, maar die problemen waren snel verleden tijd toen de afgesloten rijbaan weer werd vrijgegeven. Nog meer ellende

Op de A4 gebeurde maandagochtend een ongeluk tussen Steenbergen en knooppunt Zoomland, in de richting Antwerpen. Verkeer moest daar tijdelijk via de af- en oprit. Ook op de A17 tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is het gaspedaal in, gaspedaal los. Daar staat acht kilometer file, met een vertraging van een halfuur. En dan is er nog ellende op de A27, tussen Oosterhout-Oost en industrieterrein Avelingen. Daar moest het verkeer een uur lang rekening houden met ruim vijftig minuten vertraging, maar die nam rond kwart over negen af tot een kleine veertig minuten. Wel staat er een file met een lengte van twintig kilometer. Op een na drukste spits van het jaar

Over heel Nederland telde de ANWB ruim duizend kilometer file. Een woordvoerder spreekt van 'de op een na drukste spits van het jaar'. Een volledig overzicht van de situatie op de weg vind je hier.