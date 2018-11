Van Goghs mutsen uit 'De aardappeleters' komen thuis en zijn te zien in museum Nuenen

Nazaten van Gordina en Cornelia hebben maandag namens het museum de twee bijzondere mutsen in ontvangst genomen. Dat waren Tinie de Groot en Carolien Goertzen, allebei verre familie van Van Gogh. “De oma van mijn vader staat erop en haar moeder. Dat is natuurlijk ver weg. Maar ik vind het fijn dat Nuenen iets tastbaars heeft. Iets dat verwant is aan het schilderij. En dat is uniek”, zegt Carolien

Veel werk

Ans van den Bosch-Dillen heeft de mutsen verzameld en gerestaureerd. Dat kostte nogal wat werk. “Ze zijn erg kwetsbaar. Mensen beseffen dat vaak niet. Het herstellen een kwestie van observeren. Ik heb onder meer gekeken naar de steken uit de periode dat Van Gogh het doek geschilderd heeft. Dan haal ik de mutsen uit elkaar, worden ze gereinigd en weer opgemaakt.”









Van den Eijnden: “Ik ben blij met de mutsen. Op deze manier kun je zien dat wat Van Gogh schilderde niet alleen fantasie is, maar dat het ook daadwerkelijk hier in de omgeving zichtbaar was.”

Uitbreiding

Van Gogh Brabant is dit jaar gestart met de uitbreiding en vernieuwing van de tentoonstellingen in het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en in Museum Vincentre in Nuenen. Eind 2019 moeten de nieuwe tentoonstellingen klaar zijn.