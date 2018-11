Mark van Bommel bezorgt PSV eredivisierecord: voor de tweede keer twaalf zeges op rij

PSV won zaterdag met 1-4 bij De Graafschap en boekte daarmee zijn twaalfde zege op rij sinds de start van dit seizoen. In de historie van de vaderlandse topcompetitie kwam een dergelijke vliegende start slechts twee keer eerder voor.

PSV flikte het al eens in het seizoen 1987/88, toen zelfs de eerste zeventien duels in winst werden omgezet. Pas op de achttiende speelronde verspeelden de Eindhovenaren toen voor het eerst punten in het thuisduel met FC Twente (2-2). Aartsrivaal Ajax deed het in de jaargang 1995/96, toen de eerste twaalf wedstrijden allemaal gewonnen werden.

Voor Mark van Bommel is de droomstart van PSV ook goed voor een persoonlijk record. Nog niet eerder in 63 jaar eredivisievoetbal debuteerde een trainer met twaalf overwinningen op rij. De Limburgse coach kan zijn record over twee weken aanscherpen als PSV het in eigen huis opneemt tegen SC Heerenveen.

De Jong richting mijlpaal

Met zeven doelpunten in zijn laatste zes officiële wedstrijden is Luuk de Jong bezig aan een indrukwekkende reeks in de voorhoede van PSV. De aanvaller maakte dit seizoen in alle competities al veertien doelpunten voor PSV, nu al eentje meer dan tijdens de hele vorige voetbaljaargang.

De Jong is nog maar zes doelpunten verwijderd van zijn honderdste treffer in dienst van PSV. De spits speelde sinds het seizoen 2014/15 inmiddels 180 officiële wedstrijden en kwam daarin 94 keer tot scoren.