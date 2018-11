Vier mannen opgepakt voor rellen NAC - Willem II, agenten vallen twee woningen binnen

BREDA - Vier mannen zijn maandagochtend opgepakt voor hun betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd tussen NAC en Willem II. Bij twee van de arrestaties vielen agenten de woning binnen, om de verdachten te verrassen. Daarbij werd de deur geforceerd.

De arrestanten zijn twee mannen uit Made van 22 en 33 jaar en twee uit Breda van 26 en 27 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen. Juridisch gaat het dan om onder andere openlijk geweld, poging tot zware mishandeling, opruiing, vernieling, mishandeling en belediging.

Bekijk hieronder de videobeelden die de politie heeft gemaakt van een van de invallen. De tekst gaat verder na de tweet.









Slaags met de ME

Drie weken geleden raakten NAC-supporters slaags met de politie, na de derby tegen Willem II. Agenten kregen klappen met riemen en kettingen. Twee agenten raakten lichtgewond.

Kort na de rellen werden er ook al een aantal relschoppers opgepakt. De politie meldt dat er nog steeds beelden van de rellen worden bekeken en geanalyseerd. De politie verwacht dat er meer arrestaties volgen, omdat er nog steeds relschoppers worden herkend op de beelden. Tussen de relschoppers zouden ook poltitiemedewerkers in hun vrije tijd hebben gestaan.

Geweld voorkomen

Bij twee van de vier opgepakte mannen viel een ondersteuningsteam van de politie de woning binnen, in plaats van aan te bellen. “Dat hebben we gedaan omdat de mannen verdacht worden van ernstige geweldsdelichten en dat er risico was dat ze ook nu geweld zouden gebruiken", legt politiewoordvoerder Eric Passchier uit.

“Wat we willen voorkomen is dat er in zo’n woning een gewelddadige situatie ontstaat. Vandaar ook het tijdstip van de arrestatie. Voordat de verdachte het weet staan we naast z’n bed.”

Kinderen waren thuis

Advocaat Menno Buntsma vertegenwoordigt een aantal verdachten, onder wie een van de mannen die in Made van zijn bed werd gelicht. Hij heeft geen goed woord over voor het gedrag van de agenten. "Er waren twee kinderen van 5 en 7 thuis toen de inval plaatsvond."

De advocaat snapt vooral ook niet waarom in Made zoveel machtsvertoon nodig was. Andere verdachten krijgen volgens hem het verzoek om zich op het bureau te melden, maar in dit geval koos de politie ervoor om de deur te forceren. "Het gaat niet om een recidivist of een bekende hooligan. De politie mag gaan uitleggen waarom ze zo gehandeld heeft."

