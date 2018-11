Omroep Brabant laat zich zien tijdens de Margriet Winter Fair

Er wordt vooral radio gemaakt vanaf de populaire vrouwenbeurs. Uitzondering is het programma 'Brabants Bont' dat iedere werkdag tussen 10 uur 's ochtend en 13.00 uur 's middags live op radio en tv te volgen is. Presentatoren Koen Wijn en Arianne de Jong maken het de moeite waard om te kijken. Het ene moment maken ze er een gezellig feestje van met een bezoeker even later bespreken ze met een dokter vervelende kwaaltjes.

Brabants Bont



De radio gaat iedere werkdag door met 'Muziek&Zo'. Tussen 13.00 en 16.00 presenteert Eefke Boelhouwers haar programma vanaf de Margriet Winter Fair. Wat je op de radio niet ziet, is dat Eefke onder de tatoeages zit. Het is een levensproject waar ze best iets over wil vertellen tussen de liedjes door. Zelf zingt ze ook, misschien dat ze haar muzikale kunsten ook wel even wil laten horen.

In het weekend zit presentator Hilde de Bresser al op tijd tussen de bezoekers van de Margriet Winter Fair. Zij presenteert tussen 9 en 12 'Lekker Weekend'. In een ontspannen sfeer passeren typisch Brabantse gasten en onderwerpen de revue, van boeken, eten tot trends. Iets wat naadloos aansluit op de interesses van de de vele liefhebbers van de beurs.

Muziek&Zo



Na het bijpraten in 'Lekker Weekend' neemt, DJ Jordy Graat het stokje over. Tot 16.00 uur is het pure gezelligheid. Het gaat nergens over maar dat maakt het zo luchtig en leuk. Nu het carnavalsseizoen geopend is, is de kans groot dat er af en toe een meedeiner voorbij komt.