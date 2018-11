Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kari Kola kleurt de hemel knalblauw met GLOW-kunstwerk dat zelfs vanuit het vliegtuig te zien is Eindhoven kleurt anderhalve week lang felblauw. (Foto: Jan Timmer via instagram: @jetimmer) Vanuit Veldhoven is het blauwe licht ook goed te zien. (Foto: Twitter @JannekeGN)

EINDHOVEN - Of je nu in Eindhoven woont of (ver) daarbuiten, het is je misschien wel opgevallen dat de hemel ’s avonds wel erg felblauw is sinds een paar dagen. Een van de kunstwerken tijdens lichtfestival GLOW reikt namelijk zó ver, dat het tot een afstand van zo’n twintig kilometer te zien is.

Geschreven door Rebecca Seunis

De Finse kunstenaar Kari Kola houdt wel van groots uitpakken met zijn lichtkunst. Zijn portfolio liegt er dan ook niet om. Zo verlichtte hij al eens Stonehenge en Saana Mountain. De blauwe lichtstralen bij het Pullman-hotel in Eindhoven gaan tijdens GLOW 2 kilometer de lucht in. Daarom zijn ze in de verre omtrek te zien. En dat levert mooie plaatjes op. De kunstwerken van GLOW zijn nog tot en met 17 november te zien in de Eindhovense binnenstad. LEES OOK: Dit mag je niet missen, de zeven toppers van GLOW 2018 uitgelicht

Zelfs vanuit het vliegtuig is het blauwe licht goed te zien.







Het werk van Kari Kola heeft de toepasselijke naam 'Something Blue'.