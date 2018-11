Van Helmond Sport naar Sporting Lissabon: mooie stap voor Roy Hendriksen

LISSABON - Roy Hendriksen is aangesteld als nieuwe assistent-trainer van de Portugese club Sporting Lissabon. De voormalig trainer van Helmond Sport, die de Brabantse club na de zomer verliet, gaat samen met hoofdcoach Marcel Keizer naar Lissabon. Hendriksen tekende een contract dat tot de zomer van 2021 loopt.

De in Goirle geboren Hendriksen zat na zijn vertrek bij Helmond Sport zonder club. De twee partijen hadden in onderling overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen. Met Helmond Sport haalde hij in zijn eerste seizoen de play-offs.

Sporting Lissabon heeft foto's online gezet van de presentatie van Marcel Keizer, op een van die foto's staat ook Hendriksen. Keizer en Hendriksen kennen elkaar al jaren, zo speelden ze eind jaren '90 samen bij Cambuur.