Drugsconflict leidt tot vijf schietpartijen in Eindhoven, denkt de politie Het politieonderzoek na de lquidatie van Toon Sweegers. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

EINDHOVEN - De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen vijf schietpartijen dit jaar in Eindhoven en omgeving. Het vermoeden bestaat dat de schietpartijen het gevolg zijn van een conflict in het drugsmilieu.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De politie heeft dat maandagavond bekendgemaakt in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant waarin een reconstructie en beelden werden getoond van de poging om een vrouw te liquideren in Best in mei. De vrouw werd van dichtbij onder vuur genomen en werd in haar arm getroffen maar overleefde de liquidatiepoging. Woonwagenkampen

De liquidatiepoging werd maandagavond in één adem genoemd met de liquidatie van de 51-jarige Eindhovenaar Toon Sweegers een maand eerder, twee schietpartijen op woonwagenkampen in Eindhoven en een beschieting van een huis. Voor dat laatste incident werden destijds twee jonge Amsterdammers aangehouden.