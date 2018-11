‘Als ik Max Verstappen was geweest, dan had ik ‘m geslagen’, Van Gerwen krijgt lachers op zijn hand

HILVERSUM - Formule 1-liefhebbers konden hun ogen zondag niet geloven toen ze zagen hoe koploper Max Verstappen van de baan werd gedrukt door achterblijver Esteban Ocon in de Grand Prix van Brazilië. Na de wedstrijd zocht Verstappen de dader even op en die beelden gingen de wereld op. Ook onze topdarter Michael van Gerwen heeft ze bekeken en had er zijn visie op.

In het programma Peptalk van Ziggo Sport zat Verstappen maandag naast presentator Jack van Gelder. De coureur zag de zege in Brazilië in rook opgaan na de aanrijding met Oco. In het programma belde Van Gelder ook even met Michael van Gerwen. Al snel gaat het gesprek met Van Gerwen over Verstappen.

Op de vraag of Van Gerwen al eens iemand heeft geslagen rondom een dartswedstrijd antwoordt Mighty Mike met humor. “Nee, dat niet. Maar als ik Max was geweest gisteren, had ik het wel gedaan”, zo krijgt Van Gerwen de lachers op zijn hand.

Bekijk de video: