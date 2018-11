Grote problemen door wegversmalling in Sint Willebrord: 'Er stond bijna een auto in mijn kapsalon'

Wendy zit met haar salon Wendy in de Dorpsstraat en ze kijkt uit op de versmalde bocht. "Vorig jaar was de bocht een stuk breder, maar de gemeente wilde een 30 kilometerzone maken. Vanaf dat moment zijn er alleen maar problemen." Zo zijn de drempels en parkeerhavens weggehaald en is de straat versmald.

"Nu parkeert iedereen op een stukje stoep. De grote vrachtwagens die de supermarkten komen bevoorraden, hebben al flink wat geparkeerde auto's geraakt. De auto van mijn vader is al een keer geraakt. Die was total loss. Ik ben bang dat de auto van een van mijn klanten ook een keer geraakt wordt. Of nog erger, dat er een keer een auto bij mij binnen ligt in de salon."

Gevaarlijke situatie

Woensdag bieden de bewoners een petitie aan bij de gemeente. De gemeente zegt dat ze daarna de situatie opnieuw zal bekijken.

De inwoners van de straat zijn het erover eens dat de straat sinds de veranderingen vorig jaar niet veiliger is geworden. "Er wordt steeds harder gereden."

Quinten (11) woont ook in de straat. Hij fietst over de stoep omdat hij 'bang is dat hij aangereden wordt als hij over de straat fietst'. Jordy (10) is de zoon van Wendy en hij werd bijna aangereden toen hij bij de friettent overstak.

"De auto kwam heel hard door de bocht en raakte mijn zak friet. Ik was flink geschrokken. Nu durf ik zonder mijn moeder niet meer over te steken." Jordy heeft onderstaande video gemaakt van een ander ongeluk bij hem in de straat. Een vrachtwagen reed tegen een stilstaande auto aan, waar de deur van openstond.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Te laat

Wendy is bang dat de gemeente pas iets gaat doen als het te laat is. "In een dorp verderop is laatst een kind bij een oversteekplaats aangereden. Het kind is zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna lagen er drempels. Dan kan het ineens wel. Moet er eerst iets ernstigs gebeuren voordat ze iets doen?"

Zes keer in een jaar schade

Ook Priscilla van Putten (27) die naast de kapperszaak woont, is het helemaal zat. In een jaar tijd is haar auto al zes keer beschadigd door een vrachtwagen die de bocht wilde maken.

"Afgelopen zaterdag werd ik gebeld dat ik eindelijk mijn auto weer kon ophalen nadat ik hem twee weken kwijt was aan het schadeherstelbedrijf. Maar vlak voordat ik weg wilde rijden werd de auto van mijn vriend geraakt". Haar vriend Arjan (31) mag waarschijnlijk 4000 euro afrekenen bij het schadeherstelbedrijf.

In onderstaande video zie je hoe Arjan zijn geparkeerde auto aantrof.