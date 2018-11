De Toren uit Heeswijk-Dinther beste café van Brabant

HEESWIJK-DINTHER - De Toren in Heeswijk-Dinther is verkozen tot beste café van Brabant. Het café staat op de tweede plek van de landelijke Café Top 100 van MissetHoreca. Vorig jaar werd het café zevende. Ook de derde plek is voor onze provincie. Het gaat om Roels Eten & Drinken uit Den Bosch.

In de top 10 staat nog een Brabants café, Proost uit Zevenbergen nestelde zich op plaats 8. Winnaar is het Haagse café Huppel The Pub. De prijs werd maandagavond uitgereikt in Hilversum.

De provincie Noord-Holland is met 22 café's het best vertegenwoordigd in de top-100. Op gepaste afstand, met 16 cafés, volgt Noord-Brabant.