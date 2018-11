Het wordt steeds voller in de sauna: 'Binnen is het heel rumoerig en druk'

EINDHOVEN - Wellnesscentra, ze worden steeds drukker. Doordat een bezoekje aan de sauna steeds populairder wordt en de drempel om bloot te gaan steeds lager, is het met name in de weekenden en vakanties vaak nagenoeg uitverkocht. Gevolg: drukte, lange wachtrijen en minder hygiëne. En dat terwijl mensen er toch voor hun rust komen. "Neem oordoppen mee, het is in de sauna's zeer lawaaierig!"

Afgelopen zaterdagmiddag was SpaPuur (Thermen Tilburg) volledig uitverkocht, meldt een saunaganger aan Omroep Brabant. "Mensen die niet hadden gereserveerd, werden weer naar huis gestuurd want het zat helemaal vol. Sommigen kwamen zelfs helemaal uit België. We moesten met ons tweeën één kluisje voor onze kleren delen, omdat er die ook allemaal bezet waren. Eenmaal binnen was het heel rumoerig en druk. Je kon je badjas en handdoek eigenlijk nergens kwijt. En sommige baden waren echt niet meer schoon te noemen."

'Een soort veredelde Center Parcs'

Ook op diverse reviewsites melden mensen dat er een enorme toeloop is in de Brabantse sauna's. "Van een gezellige kleinschalige sauna is het een soort veredelde Center Parcs geworden. Je komt er niet meer voor je rust. Het is nergens rustig, maar veelal luidruchtig. Er komt tegenwoordig een andere doelgroep naar de sauna, zo lijkt het", schrijft iemand.

"Neem oordoppen mee, het is zeer lawaaierig!", meldt een ander. En een andere klacht: "Veel te druk, wachten op een plekje in de sauna, nergens stilte te vinden, personeel te luid, in plaats van ontspanning voelden we ons opgejaagd, geen vrije haakjes voor handdoek of badjas."

Rene van Luxemburg van Thermen Rosmalen en lid van een overkoepelende belangenorganisatie van sauna's beaamt dat het aantal bezoekers de afgelopen jaren flink is toegenomen. "Iedereen weet inmiddels dat het gezond is om een bezoek aan de sauna te brengen, dat het goed is voor je lijf en de weerstand. Het is niet meer exclusief, maar voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld", zo verklaart hij de stijgende populariteit.

Volgens Van Luxemburg is twaalf procent van de Nederlanders geïnteresseerd in wellness. "Een derde van deze groep gaat naakt naar de sauna, de rest kiest voor badkledingdagen. De gêne om naakt een sauna binnen te stappen, is er nog steeds, zeker bij bepaalde leeftijdsgroepen."

'Inspelen op de piekmomenten'

Lange wachtrijen, het is een bekend fenomeen. "Maar je moet gewoon weten wanneer de piekmomenten zijn en daar op inspelen", aldus Van Luxemburg.