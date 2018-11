'Minder mest en minder vee is enige oplossing om mestfraude aan te pakken'

AMSTERDAM - Minder mest en dus minder vee, dat is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de enige oplossing om de grootschalige mestfraude aan te pakken. Dat zegt Rob de Rijck, de landelijk coördinerend officier milieuzaken van het OM dinsdag in NRC. "Gedacht vanuit het strafrecht is de enige manier om mestfraude werkelijk tegen te gaan een verminderde productie van mest. De veestapel zal kleiner moeten worden.”

Vorig jaar werd duidelijk dat in Oost-Brabant en Noord-Limburg op enorme schaal wordt gefraudeerd met de verwerking van mest. Van de transporteurs, boeren en mestverwerkers was 64 procent beboet, verdacht of veroordeeld. Dat meldde NRC vorig jaar op basis van een eigen onderzoek.

De boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in die regio’s fraudeerden of werden verdacht van fraude met mesttransport, het vervalsen van de administratie of het omzeilen van gps-controles. De belangen waren groot, in de mestverwerking gaat jaarlijks 500 miljoen euro om, zo becijferde NRC. Het is lucratief om te frauderen.

LEES OOK: 'Omvang mestfraude is enorm, controle faalt'

Minister Carola Schouten van Landbouw reageerde destijds furieus op het nieuws en eiste snel opheldering van de sector. “Dit maakt mij echt boos. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf", reageerde ze.

Problemen nauwelijks opgelost

Een jaar later zijn de problemen rond de fraude volgens milieuofficier De Rijck nauwelijks opgelost. Een landelijke taskforce die de minister aankondigde, kwam niet van de grond. Ook zijn er nauwelijks extra inspecteurs van toezichthouder NVWA. En fraudeurs kunnen volgens De Rijck nog steeds subsidies krijgen.

Het strafrecht lost dit niet op, zegt De Rijck. Rond de 150 tot 200 mestzaken behandelt het OM nu, van het simpelweg meer dieren houden dan is toegestaan tot verhulling, fraude en zware criminaliteit.