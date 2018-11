Auto botst tegen boom in Schijf, slachtoffer raakt zwaargewond

SCHIJF - Een auto is dinsdagmorgen tegen een boom gebotst op de Hoeksestraat in Schijf. De automobilist raakte zwaargewond.

De auto raakte door het ongeval, waar geen andere weggebruikers bij betrokken waren, zwaar beschadigd.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer een man of een vrouw is. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

Diverse ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor assistentie.