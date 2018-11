Opnieuw stakingen in de metaalsector, 2000 medewerkers leggen werk 48 uur neer

EINDHOVEN - Werknemers van verschillende bedrijven in het zuiden van het land leggen donderdag voor 48 uur het werk neer. Het gaat volgens FNV Metaal om zo'n 2000 medewerkers uit Brabant en Noord-Limburg. In Brabant zullen onder meer VDL, DAF en ASML met de acties te maken krijgen.

In de metaalsector vinden al maandenlang acties plaats.

FNV zet in op een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook willen werknemers een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche. De cao metalektro geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers in Nederland.

