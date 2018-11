Pierre van Hooijdonk gaat aan de slag bij NAC: 'De club ligt mij aan het hart'

BREDA - Het hing al langer in de lucht, maar nu is het officieel. Pierre van Hooijdonk gaat aan de slag bij NAC. Samen met Tim Gilissen, Mitchell van der Gaag en Cor van Rooij vormt hij het nieuwe technisch hart van de Bredase club.

Van Hooijdonk gaat volgens de club aan de slag als adviseur. Het gaat vooral om het leggen van contact en het voeren van gesprekken met spelers met betrekking tot in- en uitgaande transfers.

Niet in de schijnwerpers

Van Hooijdonk: “Ik heb altijd gezegd dat ik graag iets voor NAC wil betekenen als mijn hulp nodig is. Het is niet mijn bedoeling om vol in de schijnwerpers te staan, maar met name op de achtergrond te opereren en mijn netwerk en kennis in te zetten om NAC verder vooruit te helpen. Het gaat hierbij niet om mij, maar om het belang van NAC."

"De afgelopen weken hebben we veelvuldig met elkaar gesproken en zijn we tot deze tijdelijke constructie gekomen om met deze groep alle facetten van het sportieve beleid te managen. NAC ligt mij aan het hart en staat voor een behoorlijke uitdaging, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Iedereen moet daarin de juiste focus hebben en doen waar hij goed in is. We gaan met zijn vieren onze schouders eronder zetten", aldus Van Hooijdonk.

Zoon

Hij komt bij NAC zijn zoon tegen. Sydney van Hooijdonk speelt in het eerste elftal.