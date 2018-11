Anderhalve ton voor stimulering lokale journalistiek in Brabant

DEN BOSCH - Er komt in Brabant een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek en voor streekomroepen. Er gaat anderhalve ton in die pot. Het is een initiatief van het CDA.

Het CDA vindt dat in veel kleine gemeenten de lokale journalistiek onder druk staat. Volgens het CDA hebben lokale media een belangrijke rol als het gaat om het controleren van het lokaal bestuur. "In dat kader kunnen zij in een gemeente een gezonde tegenmacht zijn. Door het verdwijnen van professionele, plaatselijke journalistiek ontbreekt deze tegenmacht meer en meer", aldus het CDA.

Ondermijnende activiteiten

Daarnaast kunnen lokale media, volgens de christen-democraten een belangrijke rol spelen bij onafhankelijke nieuwsgaring in brede zin, waaronder het signaleren van ondermijnende activiteiten.

Statenlid en fractievoorzitter van het CDA Marianne van der Sloot : "Deze financiële impuls, bedoeld voor bijvoorbeeld het doen van onderzoeksjournalistiek, helpt om de functie van media als waakhond van de lokale democratie verder vorm te geven. Heel belangrijk.”

Onafhankelijke commissie

Het geld van de provincie komt terecht in een Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek. In het plan is vastgelegd dat het geld moet worden toegekend door een onafhankelijke commissie. Hoe het geld precies wordt ingezet, gaat de provincie de komende tijd uitwerken. Na een jaar evalueert de provincie het fonds en besluit dan of verdere versterking nodig en mogelijk is.