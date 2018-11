Deel dit artikel:













Automobilist rijdt 9-jarig jongetje aan op kruising in Eindhoven en laat hem gewond achter (Foto: archief).

EINDHOVEN - Een 9-jarig jongetje heeft maandagochtend op de kruising van de Sterrenlaan met de Mercuriuslaan in Eindhoven op meerdere plekken zijn been gebroken nadat hij werd geschept door een nog onbekende automobilist. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval én de bestuurder, die na het ongeval direct is doorgereden.

Het ongeval gebeurde rond tien voor halfnegen 's ochtends. Het slachtoffer fietste samen met zijn zus. Eenmaal op de kruising werd de jongen plots geschept. De auto reed direct door in de richting van Nuenen.



De harde knal trok de aandacht van sommige omstanders. Zij worden verzocht zich te melden bij de politie.