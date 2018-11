Deel dit artikel:













In de oude kantine van Kika en Lieke kijkt Olympia '18 naar WK-kwalificatieduel Oranjeleeuwinnen Vanuit de kantine van Olympia '18 worden de Oranjeleeuwinnen nauwlettend gevolgd. (Foto: Jacqueline Hermans)

BOXMEER - Het Nederlands vrouwenelftal speelt dinsdagavond in en tegen Zwitserland om plaatsing voor het WK in Frankrijk volgend jaar. In de kantine van voetbalclub Olympia '18 in Boxmeer kijken een paar supporters met meer dan gemiddelde belangstelling naar het duel van de leeuwinnen.

Geschreven door Jacqueline Hermans

Nu spelen ze op internationale velden, maar ooit waren Kika van Es en Lieke Martens gewoon in Boxmeer te bewonderen. In de bestuurskamer prijkt als herinnering aan die tijd een mooie grote foto van Ajax-verdediger Van Es. "Wij zijn hele grote fan van alle twee", vertellen bezoekers Theo en Steven. In de kantine volgen de leden van Olympia '18 de dames nu op afstand. En ze hopen natuurlijk dat Oranje zich plaatst voor het WK. In het eerste duel vorige week vrijdag won Nederland thuis met 3 - 0 van Zwitserland. Oud-international Kristen van de Ven uit Heesch is nu manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Zij voorspelt dat Nederland het WK gaat halen, maar dat het niet makkelijk zal zijn. Maar aan het begin van de tweede helft schiet Vivian Miedema die voorspelling aan flarden. De spits van Oranje scoort met een lage schuiver haar team op een 0-1 voorsprong.