Raakte Stint bij spoordrama in Oss van slag door elektromagnetische velden? Onderzoek van start De Stint. (foto: Omroep Brabant).

OSS - Er komt een onderzoek naar de elektromagnetische velden bij het spoor in Oss en of deze invloed kunnen hebben op een voertuig als de Stint. Dit gaat een bedrijf deze week doen in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Agentschap Telecom (AT). Bij het spoor aan de Braakstraat in Oss vond in september het spoordrama plaats.

Geschreven door Maaike Cnossen

Het onderzoek bestaat uit metingen naar de elektromagnetische velden die bij het spoor mogelijk ontstaan door de overweginstallatie, de bovenleiding of de treinen. Er komt woensdag eerst een proefmeting aan de Molenstraat. Het onderzoek bij de betrokken spoorwegovergang duurt vijf tot zes dagen en begint donderdag. Spoordrama

Bij het tragische ongeval aan de Braakstraat kwamen op 20 september vier kinderen kwamen om het leven. Een ander kind en hun begeleidster raakten zwaargewond. LEES OOK: Emotionele verhalen over Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), slachtoffers van het spoordrama “De vraag of die magnetische velden van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Stint is al gelijk na het ongeval opgekomen”, laat Frank Wassenaar van ILT weten. “Daarom gaan we nu bij het spoor meten en we meten de Stint.” Volgens de gemeente Oss zorgen de onderzoeken niet voor verkeershinder. Naar verwachting worden eind dit jaar of begin volgend jaar de resultaten van de metingen bekendgemaakt.