De Sint moet nog komen maar de kerstbomen worden al gerooid

Niet alle kerstbomen hebben de extreem droge zomer overleefd. “Kerstbomen kunnen goed tegen de droogte, maar zo’n extreme droogte als we net hebben gehad, daar heeft ook de kerstboom het moeilijk mee. Van de grote bomen is vijftien procent uitgevallen, bij kleine bomen is die uitval ongeveer 30 tot 40 procent.”





Het veld met bomen in Son en Breugel.





Hard werken, vroeg klaar

Desalniettemin is Van de Laar klaar voor de kerst.

“De velden rooien we in een keer helemaal leeg. De bomen worden nu al meteen in potten gestoken en gaan vervolgens naar tuincentra en bloemenwinkels." Dat lijkt wat vroeg, half november beginnen met het rooien van kerstbomen. "Vorig jaar is gebleken dat de kerstboom iets eerder de huiskamer ingaat. Al rond Sinterklaas of net erna wordt 'ie in huizen verwelkomd."



Dus dat betekent hard werken voor de rooiers. "Ja, het valt niet mee. We moeten vroeg beginnen en ’s avonds lekker op tijd naar bed. Zeker het tillen van de hoge bomen is zwaar werk, zo'n boom kan wel twintig kilo wegen."