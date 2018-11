Het mocht niet meer mis gaan en het ging ook niet mis, Leeuwinnen naar WK

SCHAFFHAUSEN - De Oranjeleeuwinnen hebben zich ondanks een slechte start geplaatst voor het WK van 2019. In en tegen Zwitserland kwam de Nederlandse ploeg, met de Brabantse speelsters Kika van Es en Daniëlle van de Donk in de basis, met tien te staan. Het WK-ticket kwam echter nooit in gevaar, door de eerdere 3-0 zege in eigen land. In Zwitserland werd het 1-1.

In de basisformatie ontbrak Jackie Groenen. Ze raakte geblesseerd tijdens de eerste ontmoeting met Zwitserland en was onvoldoende fit om in actie te komen tegen Zwitserland. Van Es en Van de Donk hadden een basisplaats, Aniek Nouwen zat op de reservebank. De speelster van PSV kreeg voor de duels met de Zwitserse dames voor het eerst een oproep voor Oranje, maar op haar debuut moet ze nog even wachten.

Kika van Es gaf na de overwinning in Utrecht aan dat de opdracht duidelijk was: "Het mag niet meer mis gaan, dat is zeker waar", zei de back uit Boxmeer. Het ging dus ook niet mis.

Na de eerdere 3-0 zege was een kleine nederlaag zelfs genoeg voor Oranje. Toch ging niemand uit van een verliespartij. Na zeven minuten spelen was dat echter anders. Aanvoerder Anouk Dekker ging in de fout. Ze trok aan de noodrem toen Ramona Bachmann er doorheen was. Ze moest meteen met rood vertrekken. Jill Roord, die door de blessure van Groenen eindelijk een keer een basisplaats had, werd naar de kant gehaald.

In de mist

Met tien tegen elf kwam Oranje toch op voorsprong. Vivianne Miedema maakte de 0-1 met een goede schuiver. Die voorsprong wisten de dames, spelend in het lichtblauw, niet vast te houden. In de mist maakte de thuisploeg twintig minuten voor tijd de 1-1. Dat bleek ook uit einduitslag. Het gelijkspel was ruim genoeg voor de Nederlandse dames om een ticket voor het WK in Frankrijk te pakken.

Wereldkampioenschap

Na de loting op zaterdag 8 december weten de Leeuwinnen welke drie ploegen in de groepsfase verslagen moeten worden om verder te komen in het toernooi. Het WK in Frankrijk begint op 7 juni, de finale is op 7 juli 2019.