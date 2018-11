Patrick van Aanholt voetbalt al tien jaar in Engeland, maar hij zal altijd een Bosschenaar blijven

ZEIST - Patrick van Aanholt vertrok in 2007 van PSV naar Chelsea. Buiten een periode op huurbasis bij Vitesse was hij al die tijd actief in Engeland. Maar als het even kan, komt hij terug naar het Brabantse land, naar Den Bosch. Zo'n interlandbreak is dan ook altijd lekker, even in de buurt van familie en vrienden.

Van Aanholt is na al die jaren Den Bosch nog lang niet vergeten. “Nee, ik ben geboren en getogen in Den Bosch. Ik zal altijd een Bosschenaar blijven. Ik kom er nog heel veel. Heel mijn familie woont in Den Bosch, mijn vrouw komt uit Den Bosch en we hebben een eigen huis daar.”

Op het moment dat het Nederlands elftal speelt, komt hij met zijn gezin naar Brabant. “Mijn vrouw gaat ook regelmatig zelf. De kinderen willen opa en oma vaak zien”, zegt de verdediger met een glimlach. “Maar ook als we een paar dagen vrij zijn gaan we naar Den Bosch, om de familie te groeten.”

Vriendengroep

Maar de band met Den Bosch is er niet alleen door familie. De linksback speelde in de jeugd van de plaatselijke voetbalclub, voor hij naar PSV vertrok. “Mijn vrienden komen allemaal uit de stad, die komen vaak over naar Engeland. Ik heb nog steeds dezelfde vriendengroep als in mijn tijd bij Den Bosch. We zijn met elkaar opgegroeid. Ik spreek ze regelmatig tot elke dag.”

Nations League

Met het Nederlandse team is Van Aanholt nu in voorbereiding op wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland. De verdediger hoopt op speelminuten, tot nu toe kwam hij alleen nog maar in actie tijdens vriendschappelijke duels. "Het ligt aan de trainer. Als hij me nodig heeft zal ik er staan. Het is leuk om mijn debuut te maken in de Nations League of later in een kwalificatiewedstrijd die komt."

Het doel tegen Frankrijk komende vrijdag? "Winnen. Ik heb er een goed gevoel over, iedereen wel. Iedereen heeft een lach op zijn gezicht. We willen graag winnen. We moeten altijd willen winnen. Daar gaan we vrijdag ook voor."