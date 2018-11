Deel dit artikel:













Michael van Gerwen met speels gemak door op Grand Slam of Darts Michael van Gerwen op weg naar het podium (Foto: Chris Dean/PDC).

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen heeft dinsdagavond met speels gemak de volgende ronde van de Grand Slam of Darts bereikt. In de groepsfase moest hij de derde wedstrijd winnen van Joe Murnan om zich te kwalificeren. De Engelsman had geen kans tegen de nummer een van de wereld, Van Gerwen won met 5-1.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Van Gerwen begon goed aan de wedstrijd, met een maximale score. De leg verliep vervolgens niet vlekkeloos, maar ondanks enkele missers op een dubbel wist hij de leg wel te pakken. Murnan, de nummer 71 van de wereld, was duidelijk van een ander niveau. Hij kwam op een gegeven moment negen beurten op rij niet boven de zestig qua score. Van Gerwen had daardoor geen enkele moeite om afstand te nemen, zonder zelf te imponeren. Breaks

Bij een 4-0 voorsprong van Mighty Mike had Murnan nog geen pijl op een dubbel gehad. Van Gerwen mocht gaan gooien voor de wedstrijd, maar uit het niets gooide zijn tegenstander een geweldige leg. In elf darts was hij uit, de eerste pijl op een dubbel was meteen raak. En daarmee pakte hij een break. Hij wist die break niet te verzilveren, in de volgende leg benutte Van Gerwen zijn tweede matchdart. Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 97,33, Murnan kwam daar met 79,85 niet bij in de buurt. Waar de Engelsman zijn enige pijl op een dubbel raak gooide, waren bij de Brabantse topdarter vijf van de twaalf pijlen op een dubbel raak.