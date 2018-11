We zijn allemaal dol op worstenbroodjes, maar hoe máák je ze?

EINDHOVEN - Worstenbrood is Brabants Cultureel Erfgoed. En een serieuze zaak als het gaat om de wedstrijd 'Het Lekkerste Worstenbroodje van Brabant'. De inschrijvingen voor de komende editie stromen al weer binnen. Voor wie nog twijfelde om mee te doen was er in Eindhoven en Breda een cursus worstenbrood maken.

In twee keukens van de Rooi Pannen in Eindhoven werd volop gekneed en gerold. Ruim veertig mensen hebben zich ingeschreven om te leren hoe je een mooi worstenbroodje in elkaar draait. Tussendoor krijgen ze uitleg over het vlees en het deeg. Want hoe rol je dit nu het beste uit? Blijkbaar werkt een pvc-buis het beste.

En hoe dik of dun moet het zijn? Dat komt best nauw, zo ondervinden de deelnemers. Menig stukje deeg wordt van het werkblad gekrabd en opnieuw gekneed en gerold. Oei, toch te weinig bloem gebruikt. Maar te veel mag ook weer niet. Het lijkt wel hogere wiskunde.

Maar dat valt volgens Ton Poppelaars van de organisatie wel mee. "Je moet het even gezien en een keer gedaan hebben. We maken het de deelnemers nog redelijk gemakkelijk: het deeg is al klaar en de worst ligt opgerold in een bakje. Het is de bedoeling dat ze het gevoel mee krijgen en thuis verder aan de slag gaan, want oefening baart kunst!"

Drempel wegnemen

Elk jaar schrijven honderden professionele bakkers, leerling-bakkers en thuisbakkers zich in om de felbegeerde titel van 'Het Lekkerste Worstenbroodje van Brabant' te winnen. "De wedstrijd wordt elk jaar groter", aldus Poppelaars. "En omdat we iedereen, juist ook de thuisbakkers, de kans willen geven om mee te doen, bieden we deze cursus nu aan. Wellicht neemt het de drempel weg om je in te schrijven."

Nettie Verhappen uit Eindhoven doet mee met haar zoon Paul. "Het is moeilijker dan je denkt. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen." Met veel ijver rolt ze haar broodjes in elkaar. Zelf meedoen aan de wedstrijd ziet ze zichzelf niet doen. "Maar thuis verder oefenen in de keuken wel."

Bekende Brabanders

Om nog meer bekendheid te geven aan de komende editie van 'Het Lekkerste Worstenbroodje' zet de organisatie bekende Brabanders in, onder wie René Schuurmans. Ook hij knoopte een schort om in Eindhoven. "Ik ben er gek op", grijnst hij. "En ik ben heel benieuwd hoe ik ze nu zelf kan maken".

Na ruim anderhalf uur kneden en rollen stijgt niet alleen de temperatuur van de deelnemers. De ovens zijn inmiddels aangezet en de ramen beslaan. Nadat iedereen zijn broodjes heeft ingesmeerd met een mengel van ei gaan ze glimmend de oven in. Twintig minuten later is daar dan eindelijk het resultaat.

"Ik ben er heel blij mee", zegt Nettie, terwijl ze trots kijkt naar haar vijftien eigengemaakte broodjes. "Ik mag ze alleen nog niet proeven van meneer Poppelaars, ze moeten nog iets meer afkoelen. Maar straks in de auto kan ik me vast niet mee inhouden."

Ook René Schuurmans is tevreden. Zijn noeste arbeid is beloond met prachtig ronde worstenbroodjes. "Mooi hoor!", roept Poppelaars. Ik geef ze tussen de negen en tien punten." Met een grote grijns gaat Schuurmans naar huis. "Hier kan ik thuis wel mee aankomen."