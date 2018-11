Deel dit artikel:













Auto rijdt door na ongeval in Deurne, twee verdachten aangehouden Onderzoek op de plek van het ongeval. (Foto: Danny van Schijndel)

DEURNE - De politie heeft woensdagochtend twee verdachten aangehouden die rond halfnegen waren doorgereden na een ongeval op de Liesselseweg in Deurne. Het tweetal werd aangehouden op autoweg N279. Het tweetal had de auto toen al gedumpt in de bossen.

Geschreven door Ron Vorstermans

Er werd een Burgernetmelding verstuurd. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de andere auto gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.