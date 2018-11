Deel dit artikel:













Puppies op klaarlichte dag gestolen in Boekel: 'Ze kunnen niet zonder hun moeder' De pups zijn te herkennen aan hun bruine koppies

BOEKEL - Het zal je maar gebeuren: je gaat even controleren of alles goed gaat met je puppies en ziet dat ze niet meer in hun nestje liggen. Dat overkwam de eigenaresse van acht pups vrijdag in Boekel.

Geschreven door Michelle Peters

Op klaarlichte dag verdwenen de hondjes. Dat moet vrijdag tussen kwart voor twaalf en kwart voor één zijn gebeurd. "De puppies zaten in de schuur naast het huis. De schuur was gewoon dicht", vertelt de eigenaresse, die liever anoniem wil blijven. "Ik ging bij ze kijken en zag dat het hok leeg was. Ik hoorde ze ook niet meer, terwijl pups normaal wel geluid maken." Zes weken oud

De hondjes zijn zes weken oud. Ze zijn nog niet geënt en niet gechipt. Zonder moeder kunnen ze ook nog niet. "Het is dus heel belangrijk dat ze teruggevonden worden." Het gaat om vier teefjes en vier reutjes. De hondjes zijn kruisingen tussen een rottweiler en waarschijnlijk een malteser of vlinderhondje. Ze zijn te herkennen aan hun karakteristieke bruine kopjes. "Ze zijn ook super lief en sociaal", vertelt de eigenaresse. De pups zijn sinds vrijdag vermist