Donyell Malen wil leidende rol pakken bij Jong Oranje: 'Maar ik werk hard voor het grote Oranje'

EINDHOVEN - Twee PSV’ers zijn opgeroepen voor ‘het nieuwe Jong Oranje’. De ene heeft tot nu toe in iedere wedstrijd van de hoofdmacht van de Eindhovenaren minuten gemaakt, de ander moet genoegen nemen met speelminuten in Jong PSV. Donyell Malen en Armando Obispo zijn met een ander gevoel naar Jong Oranje afgereisd, maar allebei zijn ze blij om bij de nationale ploeg te zijn.

Het plezier spat er echt af op de eerste training in aanloop naar het oefenduel met Jong Duitsland. Bondscoach Erwin van de Looi heeft tien debutanten opgenomen in de selectie. Deze groep vormt de basis voor de ploeg die kwalificatie voor het EK 2021 af moet gaan dwingen. Malen is één van de meest ervaren spelers in de ploeg.

“Ik denk dat ik misschien wel een leidende rol kan pakken. Het is een nieuw team. We moeten aan elkaar wennen, ik moet zelf ook aan alles wennen. Maar het is prima. Ik denk dat we goed met elkaar kunnen spelen, ik heb er wel vertrouwen in.”

Vertrouwen voelt Obispo ook. “Ik heb de eer dat ik eigenlijk alle nationale teams heb doorlopen. Nu de volgende, Jong Oranje. Mooi dat ik erbij mag zijn. Een mooie ervaring. Er zijn jongens met veel kwaliteit. Dat de bondscoach mij er ook bij heeft genomen is een compliment.”

Toekomst

Het EK van 2021 is nog ver weg. Als Malen helemaal eerlijk is, hoopt hij tegen die tijd eigenlijk niet meer vast bij Jong Oranje te zitten. “Je gaat altijd voor het grote, dat is het Nederlands elftal. Daar werk je naar toe. De tijd zal het leren”, zegt de 19-jarige aanvaller. Tijd genoeg dus, hij is nog jong. “Ja, ik ben jong. Maar je werkt natuurlijk hard voor het grote Oranje.”

Ploeggenoot Obispo zit in een andere situatie. Voor de verdediger is het een mooie kans om zich te laten zien, het eindtoernooi met Jong Oranje is iets waar hij wel aan wil denken. “Er komt een mooie periode aan. We hebben iets meer dan twee jaar om naar het EK toe te werken. Het zou mooi zijn als we dat halen.”

Bij PSV komt de in Eindhoven geboren jeugdinternational niet aan spelen toe. “Zoals het er nu uitziet is het niet echt positief voor mij, zo eerlijk moet je zijn. Ik blijf gewoon keihard werken en hoop dat ik een plekje kan afdwingen. In voetbal kan alles heel snel veranderen. Ik heb het nog niet met de trainer over mijn situatie gehad. Ik speel wedstrijden in Jong PSV, dus ik heb wel wedstrijdritme. Dat is het belangrijkste. In de winter zien we wel verder.”

Jong Duitsland

Jong Oranje speelt vrijdagavond tegen Jong Duitsland. Een sterke tegenstander, ook omdat de leeftijd bij de Duitsers hoger zal liggen. Waar bij de Nederlandse ploeg gekeken is naar het EK over een paar jaar, werken de Duitsers naar het eindtoernooi van komende zomer toe. “Voor ons is het gewoon een belangrijke wedstrijd. Een nieuwe start. We willen een resultaat halen. Ik heb er zin in”, aldus Malen.

Obispo kent het belang van de oefenwedstrijd ook. “Het is een mooi moment om te laten zien waar we staan en vooral zelf te kijken waar we staan, kijken waar we aan moeten werken.”