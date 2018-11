Winkeliers zijn woedend over andere startplek van Kielegatse optocht, mogelijk volgen acties

"Eerst willen we gewoon praten. Actievoeren is het laatste wat we willen. Als er echt niets verandert, dan gaat er zeker wat gebeuren tijdens carnaval", vertelt Gaston Creemers, voorzitter van de ondernemersvereniging Haagdijk. "Desnoods organiseren we zelf een optocht", voegt hij er gekscherend aan toe.

Veiligheid

De Stichting Bredase Carnavals Viering (BCV) maakte maandagavond bekend dat de carnavalsoptocht na decennia niet meer start op de Haagdijk. Dit doen ze onder andere omdat de optocht regelmatig uitloopt. Vorig jaar was de stoet pas om halfzeven klaar. Dat zou onveilig zijn, omdat de wagens dan onverlicht in het donker rijden.

Het plan leidde bij veel winkeliers tot verzet. "Een stukje geschiedenis gaat hier verloren", vervolgt Creemers. Volgens hem is het probleem gemakkelijk anders op te lossen. "Ze moeten zorgen dat er minder gaten in de optocht vallen. Dan is hij ook eerder klaar."

Teleurstelling

Ook de blaaskapel Toeternietoe is teleurgesteld. Ze spelen traditiegetrouw op de Haagdijk met de optocht. "Ons plekje is rigoureus afgepakt, zonder overleg", vertelt Bas Vermeulen. "Dit is een heel slecht besluit."

De BCV snapt de teleurstelling en wil het gesprek aan gaan met de winkeliersvereniging. "We hebben sterke argumenten waarom we dit doen", vertelt voorzitter Lucien Verhoef. "Ik denk daarom dat er weinig ruimte is om het plan terug te draaien."