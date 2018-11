Man bedreigt agenten met kruisboog in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 53-jarige man bedreigde agenten woensdagochtend met een kruisboog. Dat gebeurde rond zes uur aan de Lorentzstraat in Roosendaal. De man is opgepakt.

Agenten kregen klachten over overlast. De man weigerde de politie binnen te laten. Vervolgens dreigde hij met een aangespannen kruisboog, waar ook een pijl op lag.

De agenten trokken hun wapen en dwongen de man om zich over te geven. Hij liet de boog in de hal achter en is aangehouden.