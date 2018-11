Han overwint diabetes en voelt zich twintig jaar jonger: 'Maar dat hoeft niet in mijn paspoort'

Seijger kreeg tien jaar geleden de diagnose diabetes type 2. De behandeling daarvan met medicijnen zorgde voor lusteloosheid en steeds meer kilo’s waren het gevolg. Totdat hij drie jaar geleden op advies van een diabetesverpleegkundige zijn leefstijl drastisch veranderde. Met succes. De gepensioneerde politieman voelt zich beter dan ooit.

Anders eten en bewegen

“Ik ben anders gaan eten, meer en anders gaan bewegen en ik zorg ervoor dat ik meer slaap en minder in stress-situaties terecht kom. Miriam van Vugt heeft me daarbij geholpen en daarom breng ik haar op Wereld Diabetesdag als dank een doos met gezonde voeding.”

Het is een initiatief van de gezondheidsorganisatie Voeding Leeft, waarbij vandaag tal van praktijkondersteuners verrast worden door tevreden cliënten. Van Vugt is er blij mee.

“Het is natuurlijk altijd leuk als je merkt dat je aanpak gewaardeerd wordt en ook succes heeft. Han kon stoppen met zijn medicatie en is nu vitaler en energieker dan toen ik hem drie jaar geleden leerde kennen. Daar doen we het voor."

Opstaan bij het zappen

Behalve zijn voeding heeft Seijger meer dingen aangepakt, zoals beweging. Hij is geen sportfanaat, maar zorgt wel dat hij voldoende lichaamsbeweging krijgt. “Ik pak sneller de fiets dan de auto en als ik met de bus ga, stap ik regelmatig een halte eerder uit. Voor de televisie sta ik steeds op als ik ga zappen en voor al het afval, tot aan een theezakje, loop ik naar de kliko in mijn tuin. Dat kost allemaal weinig moeite, maar is wel effectief en het houdt je bewust.”