Meerdere telefoons gestolen in drukke winkelstraat Breda, drie mannen op de vlucht

BREDA - Drie mannen hebben woensdagmiddag meerdere telefoons gestolen bij een telefoonwinkel, midden in de drukste winkelstraat van Breda. De verdachten zijn op de vlucht.

Ze drongen de winkel van Tele2 aan de Ginnekenstraat rond half twee binnen. De mannen zijn gevlucht in de richting van het Van Coothplein. Hoeveel telefoons zijn gestolen, is onduidelijk.



Via Burgernet werd het bericht verspreid dat het om een overval zou gaan. Dit is niet juist, volgens de politie. De telefoons zijn door de mannen meegenomen, de medewerkers van de zaak zijn daarbij niet bedreigd.