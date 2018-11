Hospice Etten-Leur heropend door minister De Jonge: 'Een geweldig mooie vorm van zorg'

"De drempel vo o r de hospices wordt in Nederland steeds lager", merkt Meike van der Burgh-Smit van het Associatie Hospicezorg Nederland.

Wachtlijsten

De vraag wordt daardoor steeds groter. Door de drukte ontstonden er twee jaar geleden voor het eerst wachtlijsten voor het hospice in Etten-Leur. "Wachtlijsten voor hospice is natuurlijk niet wat je wenst", aldus Martin den Hartog, bestuurder van Avoord Zorg en Wonen. "Dat is voor ons de reden geweest om het hospice uit te breiden."





Het hospice is uitgebreid van negen naar twaalf kamers en er is meer opslagruimte. Ook is er een extra keuken en verpleegpost.



Friet eten en ruzies uitpraten

In een hospice gebeuren naast alle verdrietige dingen, ook hele mooie dingen. Zo krijgen de medewerkers vaak bijzondere verzoeken. "Er zijn mensen die nog graag een speciaal gerecht willen eten. Dat kan ook gewoon friet zijn", vertelt Den Hartog. "Sommige gasten willen graag mensen ontmoeten waar ze nog een conflict of een ruzie mee hadden. Zodat ze het uit kunnen praten in de laatste fasen van hun leven."

'Iedere dag een stukje inleveren'

De 76-jarige Cees Holleman en zijn vrouw Elly (73) verblijven al vier weken in het hospice. Elly heeft uitgezaaide melanoomkanker. "Het meest trieste is toch wel dat je het verhaal iedere keer minder ziet worden. Iedere dag lever je een stukje in."

Cees Holleman is bij zijn vrouw Elly op bezoek in het hospice.

Holleman en zijn vrouw genieten ondanks het naderende afscheid, toch intens van hun periode in het hospice. "Het kan hier ook heel gezellig zijn. Elly wordt heel goed verzorgd en er wordt ook echt weleens een grapje gemaakt."

Veel vrijwilligers

Vicepremier en Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, is onder de indruk van het hospice. "Het is een geweldig mooie vorm van zorg, hospice-zorg. Als je ziet met hoeveel liefde en toewijding die zorg wordt geboden. Dat is werkelijk prachtig." Vooral over het groot aantal vrijwilligers bij de Marianahof is De Jonge enthousiast. "Het gaat om veertien professionals en ruim zestig vrijwilligers, ongelofelijk."