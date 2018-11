Justitie eist tegen man uit Valkenswaard vijf jaar cel en tbs voor misbruik van twee jongetjes

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden geëist tegen een 34-jarige man uit Valkenswaard. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee jongetjes van 8 jaar, het online benaderen van kinderen voor seksueel contact (grooming) en het bezit van kinderporno.

De zaak kwam aan het rollen op woensdag 11 oktober 2017. Op die dag ontvangt de politie een melding dat een jongetje van 8 jaar rond half vijf ‘s middags door een man is benaderd op het Cornelisdal. Het kind zou vervolgens in de bosjes achter de Dommel zijn misbruikt.

Bewakingsbeelden

Omdat het gaat om een ernstig feit, bovendien op een plek waar ook andere kinderen spelen, stelt de politie direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samen. Agenten gaan in de buurt langs bij bewoners met bewakingscamera’s. In plaats van het in beslag nemen van alle bestanden, is bij de huiseigenaren meteen gekeken naar de beelden van die middag. Mede aan de hand van die beelden kon de destijds 33-jarige verdachte drie dagen later worden aangehouden. Hij zit sindsdien vast.

Bij het doorzoeken van de woning van de man worden onder meer een laptop en tablet in beslag genomen. Daarop bleek kinderporno te staan.

Nét voor de inhoudelijke behandeling eerder dit jaar, bleek dat de man uit Valkenswaard ook te maken had met een andere zedenzaak. Daarbij was het slachtoffer ook een jongetje van 8 jaar. Het kind was via het spelen op zijn Playstation en via de daarbij behorende chatapp in contact gekomen met ‘een jongen uit Tilburg’. Dat bleek dus de verdachte uit Valkenswaard.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.