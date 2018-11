Ambulancepersoneel gaat verder met actievoeren, stiptheidsacties in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant gaan donderdag verder met actievoeren. Ze gaan weer stiptheidsacties houden. De medewerkers strijden voor een betere cao, een lagere werkdruk en hoger salaris.

“Ambulancemedewerkers lopen qua beloning achter op de collega’s elders in de zorg”, zegt Fred Seifert van vakbond FNV Zorg en Welzijn. “Wil je dit zware werk echt aantrekkelijk houden, dan zul je de hoge werkdruk en achterblijvende arbeidsvoorwaarden ook voor de toekomst flink moeten aanpakken.”



De stiptheidsacties houden in dat de hulpverleners niet meer doen dan nodig. Ze draaien geen overuren en houden gewoon pauze. Bij spoedgevallen rukken ze wel uit. Het is de bedoeling dat mensen geen last van de actie hebben, maar werkgevers wel.