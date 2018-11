Deel dit artikel:













A2 bij Best weer vrij na ongeluk met drie auto's

BEST - De snelweg A2 bij Best is weer vrij na een ongeluk waarbij drie auto's door nog onbekende oorzaak tegen elkaar waren gebotst. Door het ongeluk was de weg enige tijd dicht en ontstond er een lange file in de richting van Den Bosch.

Geschreven door Maaike Cnossen

Volgens een getuige zijn er drie mensen gewond geraakt bij het ongeluk. Twee daarvan zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.



Een van de auto's vloog in brand na het ongeluk. Omstanders hebben het voertuig geblust en de bestuurster bevrijd uit de auto, , meldde de getuige. Een vrachtwagenchauffeur had een brandblusser in zijn wagen. Het verkeer werd omgeleid.