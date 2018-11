Deel dit artikel:













Brabanders staan even stil bij vuurrode zonsondergang Zonsondergang bij Moerdijk.

EINDHOVEN - Als je eind van de middag even buiten was of uit het raam keek, moet je het hebben gezien: een schitterende zonsondergang. Dankzij een heldere hemel en een koude nacht die eraan komt. We zochten de mooiste foto's voor je op.

Geschreven door Cor Bouma



Zonsondergang in Veen

Zonsondergang in Steenbergen













[instagram:https://www.instagram.com/p/BqK5O6DDvZ1/ ]



[instagram:https://www.instagram.com/p/BqK4eYgFop2/ ]

[instagram:https://www.instagram.com/p/BqK4h-fAkdM/ ]

[instagram:https://www.instagram.com/p/BqK4TGwAwV8/ ]

[instagram:https://www.instagram.com/p/BqKwNs2hRpJ/ ]

[instagram:https://www.instagram.com/p/BqKax2AAvxg/ ]