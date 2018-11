Deel dit artikel:













Medewerker krijgt klap met hamer tijdens overval op tankstation Beek en Donk Omstanders bekommeren zich om de gewonde medewerker van het tankstation in Beek en Donk. Foto: Danny van Schijndel

BEEK EN DONK - Het Esso-tankstation aan de Pater Vogelstraat in Beek en Donk is woensdagavond om tien over half zeven overvallen. Volgens de politie is daarbij een wapen gebruikt. Een medewerker is tijdens de overval gewond geraakt.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Politie en hulpverleners waren na de overval snel ter plekke. Ambulancepersoneel onderzocht de gewonde medewerker. De man was aanspreekbaar maar moest met hoofdletsel met de ambulance naar het ziekenhuis. Volgens omstanders zou hij door een overvaller zijn mishandeld en met een hamer op het hoofd zijn geslagen. De overvaller ging er na de overval fietsend vandoor. De politie heeft via Burgernet en Facebook een oproep gedaan om uit te kijken naar een dader. Het zou gaan om een donker getinte man, 17 tot 20 jaar oud, ongeveer 1.70 meter groot. De overvaller droeg een donkere jas met capuchon. Het publiek wordt gevraagd om geen actie te ondernemen maar direct de politie te waarschuwen. Het is niet bekend of de overvaller iets heeft buitgemaakt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek in de tankshop.