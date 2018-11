Langnek krijgt deze winter een muts om eenzame ouderen te helpen

KAATSHEUVEL - Langnek heeft deze winter in de Efteling geen oorwarmers maar een muts. Een actie van het attractiepark en het Nationale Ouderenfonds om eenzame ouderen te helpen. En daarom zaten woensdagmiddag tientallen oudere dames in het IJspaleis van de Efteling aan tafeltjes te breien.

"Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan!" Als een mantra roept Roodkapje het de ouderen na. Het sprookjesfiguur komt een handje helpen. Op een rij zitten vijf dames met breipennen driftig te tikken. Op een tafel in het midden ligt een grote, blauwe muts. Het ontwerp was al eerder gemaakt, de muts krijgt woensdagmiddag vorm.

Smoothies

Maar er zijn nog meer tafels waaraan dames zitten te breien. Ze werken niet allemaal aan de muts voor Langnek. Ze breien ook kleine mutsjes. Deze komen terecht op smoothies in de supermarkt. Van ieder mutsje gaat 20 cent naar het Nationale Ouderenfonds.

Rees van Gestel en Appoline Voermans van de Oosterhoutse breiclub doen enthousiast mee. Ze doen wel vaker dingen voor het goede doel: "We hebben aan de grootste deken van Nederlands meegewerkt. Daarmee staan we in het Guinness Book of Records", vertelt Appoline trots.

Iedere maandagmiddag komt de breiclub bij elkaar. Rees merkt ook dat ouderen soms eenzaam zijn. "Je kunt wel dingen organiseren, maar dan moeten ouderen wel mobiel zijn. Als ze dat niet zijn, kunnen ze ook niet naar onze breiclub komen. Wat dat betreft zou je ouderen soms meer thuis op moeten zoeken."









1 miljoen

Milou van der Doo van het Nationale Ouderenfonds heeft de harde cijfers: "Eén miljoen ouderen zijn eenzaam. Dat is één op de vier. We zien en horen het iedere dag. We organiseren stranduitjes. Dan ontmoeten we mensen die nooit op het strand zijn geweest. Of al veertig jaar niet meer. Ze staan met tranen in de ogen aan de branding."

Met de verkoop van de mutsjes die onder meer woensdag zijn gebreid, kan het Ouderenfonds zulke activiteiten organiseren.

Langnek is vanaf donderdag te zien met muts in het Sprookjesbos van de Efteling.