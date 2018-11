Auto vermiste Bredanaar Henk-Kris Heeren teruggevonden in Waalre, politie houdt alle opties open

BREDA / WAALRE - De donkergrijze Toyota Aygo van de vermiste Henk-Kris Heeren uit Breda is begin oktober teruggevonden in de Hoogstraat in Waalre. Het tv-programma Bureau Brabant besteedt aanstaande maandag aandacht aan de vermissing van de Bredanaar.

De 32-jarige Heeren vertrok op woensdag 19 september rond drie uur met de auto vanuit Breda-Noord. Hij deed dat na een familiebezoek. Daarna is er op geen enkele manier contact met hem geweest. De familie sloeg alarm toen hij drie dagen na zijn vertrek niet op de verjaardag van zijn zoontje verscheen.

Buurtonderzoek

De politie vond de auto van Heeren op 3 oktober terug in Waalre uit het buurtonderzoek bleek dat de auto daar al zeker twee weken stond. "We houden alle scenario's open. We sluiten een misdrijf niet uit, maar zijn verdwijning kan ook een andere reden hebben", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Opvallend is ook dat hij zijn mobiele telefoon niet heeft meegenomen bij zijn vertrek. Volgens de familie zou hij niet zonder telefoon kunnen."

Het programma maakte woensdag zowel in Breda-Noord als in Waalre opnames. Henk-Kris Heeren is ongeveer 1.80 meter lang, heeft bruine ogen en zwart haar.